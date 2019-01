Auf der Suche nach einem Zuhause für die Gemeindeverwaltung

«Sonntag, 23.12.2018. Es regnet in Strömen. Ich bin in der Gemeinde unterwegs und wünsche allen ein gutes 2019. Das Wichtigste ist die Gesundheit. Dort wo es sich nicht so entwickelt wie erwartet, wünsche ich viel Kraft und Zuversicht, dass sich das Eine oder Andere in die richtigen Bahnen lenken lässt.

Inhaltlich konzentrieren wir uns in Lindau auf das Tagesgeschäft. Wenn diese zahlreichen Aufgaben zur Zufriedenheit aller Bürger erledigt sind, widmen wir uns den zahlreichen Projekten, die in unserer Gemeinde weiterentwickeln werden. Oft muss dies parallel geschehen, was mit organisatorischen und personellen Herausforderungen verbunden ist.

Die Finanzen stehen auf gesundem Fuss. Darauf können wir aufbauen. Ein erster Schritt ist getan: Der Steuerfuss wurde gesenkt. Für schlechtere Zeiten sind Reserven gebildet worden. Grosse und komplexe Projekte der Siedlungsentwicklung will der Gemeinderat aktiv begleiten und wo möglich steuern. Der teilliberalisierte Strommarkt entwickelt sich weiter. Wir wollen die Handlungsfähigkeit des Elektrizitätswerkes im neuen Umfeld mit der baldigen Verselbstständigung sicherstellen.

Einige grosse Infrastrukturthemen stehen an. Die Gemeinde wird weiter wachsen: Schulraum, Gemeindesaal, kurzfristige Lösungen Gemeindeverwaltung, Dorfkernplanung Lindau sind hier stellvertretend für viele Themen erwähnt. Erfreulich ist ausserdem, dass sich unser neuer Gemeindeschreiber gut eingelebt hat.»