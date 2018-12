Regierungsrat prognostiziert Mehrverkehr auf A53

Die Stadt Rapperswil-Jona will ihrem Verkehrsproblem mit einem Stadttunnel Herr werden. Weniger Stau in Rapperswil macht den Seedamm natürlich attraktiver für Autofahrer. Und das bringt die beiden SVP-Kantonsräte Tumasch Mischol (Hombrechtikon) sowie Ulrich Pfister (Egg) auf den Plan. Sie machen sich Sorgen um das Verkehrsaufkommen in den Nachbarsgemeinden, insbesondere in Rüti.

Mit einer Anfrage gaben sie dieser Besorgnis anfangs Oktober Ausdruck. Nun liegt die Antwort des Regierungsrats vor - und die bestätigt die düstere Prognose zumindest teilweise.

Tunnel als Schlüsselvorhaben

In seiner Antwort hält der Regierungsrat fest, dass es eine interkantonale Zusammenarbeit gibt, die konstruktiv, sach- und lösungsorientiert funktioniere. Es gebe zwischen den drei Kantonen St. Gallen, Schwyz und Zürich verschiedene Gremien, in denen regelmässig Fragen der Raum- und Verkehrsentwicklung ausgetauscht würden. Den Stadttunnel erachtet der Regierungsrat als Schlüsselvorhaben in der Weiterentwicklung der Region Obersee.

In der bislang dreiteiligen Planungsphase sei der Kanton Zürich in der ersten und dritten Phase einbezogen worden. In Phase eins, dem öffentlichen Mitwirkungsprozess, sei der Kanton allerdings lediglich informiert worden. In Phase 2, der Machbarkeitsabklärung, waren keine Vertreter des Kantons Zürich einbezogen. Und an Phase drei, der Zweckmässigkeitsbeurteilung, hätten sich sowohl die Fachkommission des kantonalen Amtes für Verkehr, als auch die Gemeinde Rüti als Begleitgremium beteiligen können.

Kanton Zürich will keine grossräumige Verkehrsverlagerung

Der Regierungsrat schreibt, der Stadttunnel mache die Durchgangsachse durch Rapperswil-Jona und die nördliche Zufahrtsachse ins Stadtzentrum tatsächlich tendenziell attraktiver. Eine grossräumige Verkehrsverlagerung sei aus Sicht des Kantons Zürich indes nicht erwünscht. Vielmehr solle der Verkehr via Hochleistungsstrassen abgewickelt werden.