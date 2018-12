«Krass, dass die Okto-Bar leer steht»

Züriost-Redaktorin Annette Saloma-Huber blickt in unserer Videoserie «Jahresrückblick» auf das Lädelisterben an der Bahnhofstrasse in Wetzikon zurück. Es sei ein Teufelskreis, findet sie: «Da die Bahnhofstrasse durch die Leerstände unattraktiv ist, kommen keine neuen Kunden und damit auch keine neuen Läden.»

Weshalb darbt die Bahnhofstrasse? Selbst die Gewerbler sind sich uneins. Einige fordern eine Verkehrsberuhigung, andere mehr Parkplätze. Jemand findet: Es fehlen schlicht die Ruhebänkli.