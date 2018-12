Gemeinde und Kanton machen mit Strassensanierung vorwärts

Die Lindauerstrasse in Tagelswangen und die Tagelswangerstrasse in Lindau sind rege genutzte Verbindungen im Dorf. Autofahrer nutzen sie um rasch in Richtung Autobahn zu gelangen. Für manche Kinder sind sie Teil ihres Weges Richtung Schulhaus Buck. Weil sich der Zustand der Fahrbahn und des Radweges im Verlauf der Jahre verschlechtert hat, plant das kantonale Tiefbauamt eine umfassende Sanierung. Ein Nebeneffekt davon soll laut Gemeinde sein, dass die häufig frequentierten Schulweg sicherer gestaltet werden.

Die Planauflage ist bereits erfolgt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 5,4 Millionen Franken. Weil es sich um eine Kantonsstrasse handelt, hat die Gemeinde Lindau einen verhältnismässig minimalen Kostenanteil zu tragen. Der Gemeinderat will einen Betrag von 55'000 Franken im Budget für das Jahr 2020 einplanen. Dieser soll etwa zu Gunsten baulicher Massnahmen für Einlenker an der Buck- und Hinterriedstrasse sowie für den Ersatz von Leitungen investiert werden.

Landerwerb nötig



Ebenfalls Teil des Projekts ist ein drei Meter breiter Rad- und Fussweg, der ab der Kreuzung Lindauerstrasse/Zürcherstrasse bis zur Nürensdorferstrasse vorgesehen ist. Ausserdem werden die Bushaltestellen Oberwis und Herdlen mit einer Anlegekante behindertengerecht ausgebaut, Fussgängerübergänge angepasst und die Fahrbahn saniert. Für den Fussgängerübergang wird eine neue Mittelschutzinsel erstellt. Die bestehende Steinkorbmauer muss angepasst werden. Der Einlenker Buckstrasse wird mit einer Mittelschutzinsel aufgeweitet.



Im Bereich der Kreuzung Tagelswangerstrasse/Nürensdorferstrasse muss die Gemeinde ein Stück Landwirtschaftsland abgetreten werden, wie sie mitteilt. Diese Fläche von 45 Quadratmetern wird durch den Kanton entschädigt. Zur Verbreiterung der Buckstrasse plant die Gemeinde auf zwei Grundstücken zusammen 97 Quadratmeter Land zu erwerben. Die Entschädigungskosten betragen insgesamt 19‘400 Franken und sind in der Beteiligung der Gemeinde enthalten.