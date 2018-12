Frust für Riediker Reiter

Jeder Reiter zahle im Jahr hundert Franken pro Pferd freiwillig an die lokale Unterhaltsgenossenschaft, damit diese die Feldwege in den Gemeinden pflege und bei Bedarf saniere. «Aber das muss man doch nicht jedes Jahr machen», sagt Roland Fraefel, der regelmässig mit seinem Pferd vom Stall in Riedikon ausreitet. «Zudem sind es doch vor allem die Bauern, die mit ihren Traktoren den Weg kaputt machen und nicht wir mit unseren Pferden», sagt er. Und wenn schon alle Jahre diverse Wege saniert werden müssten, solle man das doch so planen, dass es für die Reiter genügend Ausweichmöglichkeiten gebe. Momentan sei die Situation kaum tragbar und den Reitern gegenüber unsensibel.

«Niemand hat etwas von der Wegsanierung gewusst.» Roland Fraefel, Pferdebsitzer