«Die Sicherheit der Opfer steht an erster Stelle»

«Der Ringfinger ist der schwächste Finger der ganzen Hand», erklärt Roy Gerber. «Er kann kaum alleine aufgestreckt werden, sondern benötigt dazu die Hilfe der anderen Finger – genau so, wie Betroffene die Hilfe der Gesellschaft benötigen, um wieder aufstehen und weitergehen zu können.» Mit der aufgehaltenen Hand soll zudem ein Stoppsignal gegeben werden: Schluss mit sexueller Gewalt in dieser Gemeinde. «Nicht in meinem Dorf, nicht in meinem Kanton, nicht in meinem Land – wir wollen auf jedem Ortsschild der Schweiz eine solche Hand sehen», sagt Gerber, dessen Ringfingernagel derzeit ebenfalls meist farbig leuchtet. Auf der Website der «Kummer Nummer» sowie in den Sozialen Netzwerken werden die Fotos, die aus der ganzen Schweiz eingeschickt werden, aufgeschaltet.

«Nicht selten gibt es Personen, die sich der Polizei stellen, kurz nachdem sie einen Infoabend bei uns besucht haben.» Roy Gerber, Gründer der «Kummer Nummer»

Neben der Betreuung der «Kummer Nummer» organisiert der Verein Be Unlimited diverse Informationsabende oder Weiterbildungen in verschiedenen Themenbereichen von körperlichem oder sexualem Missbrauch. Die Zielgruppen sind Eltern, Lehrpersonen oder Vertreter von Kirchen und Sportclubs. «Denn Pädophile gehen ganz einfach dort hin, wo es viele Kinder gibt», sagt Gerber. Oft beginne er solche Informationsveranstaltungen mit einem einfachen Vergleich. «Drei von hundert Personen sind laut Statistik aktiv pädophil. Wenn also in einem Raum 200 Teilnehmer versammelt sind, sage ich direkt, dass sich in diesem Moment wohl sechs Pädophile im Raum befinden.»

Fester Teil solchen Veranstaltungen sei der Verweis auf Stellen, an denen auch Pädophile selber Hilfe finden. «Und nicht selten gibt es Personen, die sich der Polizei stellen, kurz nachdem sie einen Infoabend bei uns besucht haben.»