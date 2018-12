Der Hofladen ohne Hof in Uster

Florian Ambühl spricht fast schneller als man zuhören kann. Dabei verhaspelt er sich nie. Auch nicht, wenn er während seiner Ausführungen durch den neuen Regionalladen an der Apothekerstrasse in Uster wirbelt und beiläufig da ein Paket oder dort eine Flasche zurechtrückt. «KM13» heisst sein Geschäft in den ehemaligen Räumen der Pferdemetzg. Das Prinzip ist simpel: Jegliche Produkte, die er anbietet, werden in einem Umkreis von maximal 13 Kilometer produziert. «Und das ziehe ich auch knallhart durch», betont er und sein strahlendes Gesicht wird schlagartig ernst.