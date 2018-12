Das war das Jahr 2018 aus Sicht der Gemeindepräsidenten

Dem Dürntner Gemeindepräsidenten Peter Jäggi bleiben die Gesamterneuerungswahl in Erinnerung. Er habe das Amt des Gemeindepräsidenten übernehmen dürfen. «Politisch betrachtet bin ich nach zwölf Jahren Gemeinderat zwar schon ein alter Fuchs, die Führung und Koordination des Gemeinderates ist aber für mich eine neue, interessante Herausforderung.» Wenn er auf das vergangene Jahr zurück blickt, erinnert sich Jäggi auch an den Sturm Burglind. «Er hat grosse Schäden in unseren Wäldern hinterlassen. Dazu kam während der ungewöhnlich langen Trockenperiode das Feuerungsverbot in Wäldern und auf dem ganzen Gemeindegebiet.» Glücklicherweise sei der Bevölkerung dank Bezug aus dem Zürichsee immer genügend Wasser zur Verfügung gestanden.



Für das neue Jahr wünsche er sich, dass die Bevölkerung der Arbeit von Behörden und Verwaltung Vertrauen schenkt. Zudem wünsche er sich eine aktive Bevölkerung, welche sich an Anlässen und Veranstaltungen beteiligt und sich nicht nur dann zu Wort melde, wenn sie etwas nicht gut finde.

Andrea Keller (parteilos), Gemeindepräsidentin Bubikon