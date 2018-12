Von der Piste direkt in die Kindercity

Links und rechts glitzert und funkelt es. Kristalle aus den Schweizer Bergen, aber auch aus dem Ausland, gibt es in der neuen Kindercity im bündnerischen Flims zu bestaunen. Die Erlebnisausstellung macht die Bergwelt für die jungen Besucherinnen und Besucher erlebbar. Für die passende Atmosphäre sorgt der einem Bergstollen nachempfundene Pfad, entlang dessen die Kristalle ausgestellt sind. Mit der Kristallausstellung hätten sie versucht «auf den Kanton und die Schweizer Alpen Rücksicht zu nehmen», erklärt Sandrine Gostanian, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Jean-Christophe als Initiantin hinter der Kindercity steht.

Lounge-Bar im Steampunk-Stil

Bereits seit 2004 betreibt das Ehepaar Gostanian die Kindercity in Volketswil. Unter der Dachmarke Explorit entstand nun die Bildungswelt im neuen Stenna-Brückenkomplex in Flims. Gleich wie in der Kindercity im Zürcher Oberland sollen die Kinder nicht nur Spass haben, sondern dabei auch noch etwas lernen. Im Gegensatz zum Original werden in den Bündner Bergen jedoch nicht nur Kinder und Jugendliche angesprochen. Die im Steampunk-Stil gehaltene Lounge-Bar «La Fabrica» bildet das Herz der Anlage und bietet etwa mit Livekonzerten auch Unterhaltung für Erwachsene an.

In erster Linie wurde die Kindercity aber für ihre kleinen Besucher geschaffen. Geschäftsführerin Sandrine Gostanian sieht die neue Erlebnis- und Bildungswelt als perfekte Ergänzung zum Schneesportangebot in der Region Flims. Die Kinder seien selten den ganzen Tag auf den Skis unterwegs. «Deshalb ist die Kindercity/Sciencecity eine tolle Sache, wo sie etwas anderes erleben können und intelligentes Spielen finden.» Direkt bei der Talstation des Arena Express gelegen bietet sich auch ein Kurzbesuch in der Kindercity nach einem Tag auf der Piste an.

Von der Unterwasserwelt in die Bergwelt

Mit einem nachgebauten Rega-Helikopter, der einem Bergbach nachempfundenen Wasserwelt und vielen weiteren Highlights bietet die Kindercity Angebote für unterschiedlichste Interessen. Dabei hat nicht nur die Bergwelt ihren Platz in der neuen Kindercity erhalten. Gleich nach dem Eingang können die kleinen Besucher in eine Unterwasserwelt eintauchen. Dort wird durch verschiedene Exponate einerseits viel Wissenswertes über meeresbiologische Phänomene vermittelt, andererseits lädt in diesem Bereich das U-Boot «Nautilus» aus Jules Vernes «Zwanzigtausend Meilen unter dem Meer» zum Spielen und Entdecken ein.

Und ein weiteres Highlight für die Erwachsenen gibt es neben der Bar dann doch noch: Dank dem Betreuungsangebot im Kids Club können die Eltern auch einmal für ein paar Stunden alleine über die Pisten sausen – immer im Wissen darum, dass ihre Kinder bei Backen, Kochen oder Basteln bestens umsorgt sind.

