Verwirrung in Weisslingen wegen Strassenbreite

Die Illnauerstrasse ist eine wichtige Kantonsstrasse im Zürcher Oberland. Sie beginnt ausserhalb Agasuls und endet nach 1,5 Kilometer Dorfzentrum von Weisslingen. Die Regionale Verbindungsstrasse ist eine reine Autostrasse. Der Kanton bezeichnet sie als «Schwachstelle», da in beiden Richtungen keine Velospur vorhanden ist.

Das Ehepaar Meili wohnt schon lange an dieser Strasse. Werner Meili ist 74 Jahre alt, seine Frau Rosmarie ist zwei Jahre jünger. Werner Meili ist an der Illnauerstrasse 6 aufgewachsen. Er sagt: «Der Verkehr hat in den letzten zehn Jahren massiv zugenommen.»

«Busse kommen da nicht mehr durch»

Rosmarie Meili, Weisslinger Anwohnerin

Ein Augenschein an einem Werktag bestätigt das: Am Morgen fahren die Autos Stossstange an Stossstange. Messungen des Kantons haben vor zwei Jahren ergeben, dass täglich über 6000 Fahrzeuge die Illnauerstrasse in Richtung Weisslingen befahren. Das Teilstück zwischen Illnauer- und Dettenriederstrasse wird täglich von über 10‘000 Fahrzeuglenkern benutzt.

Mit Tempo 50 brausen die Autos Richtung Dorfzentrum, vorbei an angrenzenden Häusern. Das Ehepaar Meili beobachtet die stetige Verkehrszunahme mit Besorgnis. Die Lastwagen verursachen Lärm, aber vor allem die Raser, die in Richtung Agasul aufs Pedal drücken. Die Kantonspolizei macht in Weisslingen zwar immer wieder Geschwindigkeitskontrollen. Gemessen wird aber nur in Richtung Kollbrunn und Theilingen.

Mit 50 km/h durch enge Kurven

Es leidet immer mehr unter den Lärmauswirkungen und den Geruchsemissionen. Zusammen mit 50 anderen Bewohnern haben sie sich an das Tiefbauamt gewandt. Sie fordern eine Temporeduktion, ein Durchgangsverbot für schwere Lastwagen und bauliche Massnahmen, um Überholmanöver auf der engen Strasse zu verhindern.

Bei der Illnauerstrasse handelt es sich um eine Kantonsstrasse. Diese müssen gemäss Gesetz zwischen 6 und 7 Meter breit sein. Die alte Illnauerstrasse, die sich in engen Kurven durch Weisslingen schlängelt, ist allerdings nur knapp 5,83 Meter breit. Rosmarie Meili: «Lastwagen oder Busse in beiden Fahrtrichtungen kommen da gar nicht mehr durch.» Theoretisch gesehen schon. Fahrzeuge dürfen bis zu 2,65m breit sein. Die Aussenspiegel dürfen nochmals je 50 Millimeter herausragen.

Blumentöpfe gegen Schnellfahrer

Im Alltag des Ehepaars Meili sieht es jedoch so aus, dass die Fahrzeuge an den Geröllsteinen vorbeischrammen. Die Lastwagen weichen sogar auf den Hausplatz der Meilis aus. Das Ehepaar überlegt sich nun, den Hausplatz durch ein drittes bepflanztes Betongefäss vor dem Ausweichverkehr zu schützen.

Dann wird es für die Lastwagenfahrer brenzlig, wenn sie weiterhin mit Tempo 50 durch das Dorf fahren. Eine Reduzierung auf Tempo 30 würde den Verkehrsfluss auf dieser engen Strasse entlasten, so die Meinung der Anwohner und des betroffenen Ehepaars.

«Fahrbahnbreite der Illnauerstrasse beträgt an dieser Stelle 6 Meter»

Philipp Dörig, Abteilungsleiter Stab Amt für Verkehr der Zürcher Volkswirtschaftsdirektion

Philipp Dörig kennt das Dossier Meili. Er ist Abteilungsleiter Stab Amt für Verkehr der Zürcher Volkswirtschaftsdirektion. Er schreibt: «Die Fahrbahnbreite der Illnauerstrasse beträgt an dieser Stelle 6 Meter und entspricht damit den Standards für Strassen innerorts.»

Dörig stützt sich dabei auf das Geografische Informationssystem des Kantons Zürich (GIS). Diese Plattform ermöglicht auf dem Computer verschiedene Messungen. Auf den Einwand hin, dass Messungen vor Ort gezeigt haben, dass die tatsächliche Breite unter sechs Meter liegt, antwortet Dörig: «Letztlich kann es offen gelassen werden, wie breit die Strasse an einer bestimmten Stelle tatsächlich ist.»

Angst vor noch mehr Verkehr

Aufgrund der amtlichen Vermessung könne von einer planerisch und rechtlich gesicherten Strassenbreite von über 6 Meter ausgegangen werden. Mit dieser etwas verwirrenden Antwort wollen sich die Anwohner nicht zufrieden geben. Sie überlegen sich nun, Einsprache bei der geplanten Überbauung «Büel» einzureichen. Ihre Befürchtung: Die neuen Häuser an der Illnauerstrasse und die geplanten Tiefgarage mit 35 Autoeinstellplätzen würden die Verkehrssituation noch stärker belasten.

Kantonale Vermessung

Von den 1327 km Kantonsstrassen (Die Städte Zürich und Winterthur exklusive), sind gemäss Angabe der Baudirektion rund 165 km sechs Meter und weniger breit. Das entspricht einem Anteil von 12,4 Prozent. Allerdings gilt es bei dieser Zahl zwei Fakten zu berücksichtigen: Erstens beträgt die Ungenauigkeit der Daten +/- 25 cm. Zweitens gehören zu dieser Zahl auch Strassenbereiche mit Mittelinseln, da diese von der Fahrbahnbreite abgezogen werden.