Roger Köppels Auftritt sorgt schon im Vorfeld für Misstöne

Wenn er referiert, füllt er Säle. Wenn er spricht, hängen ihm die Zuhörer an den Lippen. Wenn er einen Fernsehauftritt hat, blicken die Leute entweder angewidert weg oder sie werden in seinen Bann gezogen, ja gar elektrisiert. Die Rede ist von Roger Köppel. Der SVP-Nationalrat zählt derzeit wohl zu jenen Figuren, die in der schweizerischen Politlandschaft am meisten polarisieren.

Vom neuen Shootingstar der nationalen Politik war die Rede, als der Weltwoche-Chefredaktor 2015 mit dem besten je erzielten Resultat in den Nationalrat gewählt wurde. Mittlerweile ist Köppel einer der Spitzenpolitiker der SVP, dem aber auch die Etiketten des neuen Vordenkers und des Rechtsintellektuellen anhaften. Am Dreikönigstag kommt der 53-Jährige von der Goldküste an den Pfäffikersee. Der Küsnachter hält im Chesselhuus auf Anfrage der lokalen SVP die Ansprache am dritten Pfäffiker Neujahrsapéro.