Pakete verschwinden aus Briefkästen

«Ich weiss nicht was los ist», sagt S.B. (Name der Redaktion bekannt). «Es wird hier wahnsinnig viel geklaut.» Mit «hier» meint sie Robenhausen. Bis vor kurzem wohnte die Informatikerin in einem Mehrfamilienhaus an der Buchgrindelstrasse. Vor einiger Zeit hatte sie IT-Produkte in der Höhe von mehreren hundert Franken bestellt: Ersatzteile, Festplatten, USB-Sticks.

Angekommen sind diese nie. Das Paket wurde offenbar gestohlen. «Ich bekam von der Post einen Hinweis, dass das Paket geliefert wurde», erzählt sie. «Doch als ich zu Hause ankam, war es nicht mehr da.» Der Paketbote habe das Paket anscheinend einfach auf den Briefkasten gelegt. Es war nicht das erste Mal, dass B. beklaut wurde. Auch ein Paket mit Haarprodukten kam bei ihr weg.

«An Postpäcklidieb wo sich wider ade Schulhausstrasse und Dorfstrasse in Robehuuse umetribt... Pass besser uf du respektloses Stuck!!! Truurig dases so würdelosi Kreature git wo anderne iri Post chlaued.» Opfer des Paketdiebes auf Facebook

B. ist nicht die einzige: Verschiedene Mitglieder der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Wetzike, wänn» berichten, dass ihnen in letzter Zeit Pakete gestohlen wurden. Eine Frau aus Robenhausen schreibt, dass Anfangs Dezember ein Päckli mit Haarpflegeprodukten aus dem Ablagefach ihres Briefkastens entwendet wurde.

In dieser Gruppe wendet sie sich direkt an den mutmasslichen Täter: «An Postpäcklidieb wo sich wider ade Schulhausstrasse und Dorfstrasse in Robehuuse umetribt... Pass besser uf du respektloses Stuck!!! Truurig dases so würdelosi Kreature git wo anderne iri Post chlaued.»

Wütend auf die Post

Doch nicht nur in Robenhausen, auch in anderen Wetziker Ortsteilen kommen Pakete weg. «Ich habe mich gewundert, als die bestellten Sachen einfach nicht ankamen», erzählt Daniela Bloise aus Kempten. «Als ich beim Shop nachfragte, hiess es, dass sie schon längst geliefert wurden.»

Sie habe dann bei der Post eine Nachforschung in Auftrag gegeben. Bis jetzt habe ich noch nichts gehört.» Im Paket seien Geschenke aus Porzellan für den Geburtstag eines Kollegen gewesen. «Ich habe dann etwas anderes gekauft.» Die Schuld sehen viele bei der Post. «Pöstler sind mittlerweile zu faul zum klingeln», schreibt eine Frau auf Facebook.

Die Paketboten würden das Paket einfach in den Briefkasten legen oder dann irgendwo in den Hausflur stellen. «Früher legten sie noch einen Zettel in den Briefkasten, dass man das Paket auf der Post abholen kann.»

Eine andere Person erinnert daran, dass nicht nur die Post Pakete liefern würde. «Ja, aber nur die Post fühlt sich für nichts verantwortlich und lässt auch nicht mit sich über Lösungen verhandeln», erwidert jemand anders.



Bei der Post heisst es, dass keine Häufung von vermissten Paketsendungen in Robenhausen festgestellt worden sei. «Wir erhalten entsprechende Meldungen jedoch in der Regel erst, wenn sich der Absender im Rahmen einer Nachforschung an uns wendet», sagt Mediensprecher Markus Werner.

Vereinbarung mit Post möglich

Ein Paket werde nach Möglichkeit ins Ablagefach des Briefkastens zugestellt. Finde es dort keinen Platz oder sei beispielsweise eine Unterschrift nötig, dann klingle der Bote beim Empfänger und überreiche diesem das Paket beim Hauseingang. «Kann das Paket weder dem Empfänger übergeben noch in das Ablagefach des Briefkastens gelegt werden, kann der Bote das Paket einem Nachbarn im selben Wohn- oder Geschäftshaus übergeben», sagt Werner.

Dem Empfänger werde in diesem Fall eine Mitteilung in den Briefkasten gelegt, auf welcher vermerkt ist, an welchen Nachbarn das Paket zugestellt wurde. Man könne mit der Post auch eine Vereinbarung treffen, wenn Pakete an einem anderen Ort deponiert werden sollen, als im Briefkasten. «Der Deponierungsort muss dabei frei zugänglich, von der Strasse nicht einsehbar und wettergeschützt sein.»

«Und dann ging es nach einer Weile wieder von vorne los. Mit der Zeit wurden meine E-Mails immer böser. Es war wirklich zum Verzweifeln.» S.B., Opfer von Paketdiebstählen

Damit hat S.B. allerdings schlechte Erfahrungen gemacht. Sie wohnte bis vor kurzem an der Buchgrindelstrasse – bei ihr sind zwei angeblich ausgelieferte Pakete verschwunden. «Ich habe der Post dauernd Emails geschrieben, dass sie bitte nichts deponieren sollen», erzählt die Informatikerin. «Doch das hat überhaupt nichts genützt.»

Jedes Mal habe sich die Post entschuldigt und gesagt, dass sie das Personal schulen würde. «Und dann ging es nach einer Weile wieder von vorne los. Mit der Zeit wurden meine E-Mails immer böser. Es war wirklich zum Verzweifeln.» Immerhin habe ihr die Post eines der Pakete ersetzt.

Keine Probleme nach Umzug

In Robenhausen sei aber nicht nur die Post weggekommen. «Egal ob Felgen aus der Tiefgarage oder Festbänke, die jemand kurz auf dem Trottoir deponierte, um sie ins Auto zu laden», sagt S.B. Was nicht niet- und nagelfest war, wurde gestohlen. Mittlerweile wohne sie im Binzquartier, wo sie keine Probleme mit Dieben habe. «Hier ist es herrlich.»