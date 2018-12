Familie des erschossenen Wirtes hüllt sich in Schweigen

Ein in die Jahre gekommener Wohnblock in Tann, eine Wohnung im ersten Stock. Vor der Türe stehen sechs Paar Männerschuhe: drei Paar Turnschuhe, drei Paar Halbschuhe.

Die Türe öffnen zwei Männer, einer von ihnen ist am Telefon. Er trägt schwarze Trainerhosen, ein schwarzes T-Shirt. «Ich muss viele Papiere erledigen», entschuldigt er sich und bittet uns herein. In der Wohnung stehen weitere Männer, sie sehen sichtlich mitgenommen aus. Die Wohnung gehöre dem Schwager des Toten, die anderen stellen sich als Cousins vor. Die Augen eines jungen Mannes sind geschwollen und gerötet.