«Das Fondue-Chalet soll keine Partyhütte werden»

Der Biergarten am Pfäffikersee verwandelt sich ab Silvester zum zweiten Mal in ein Fondue-Chalet. War die letztjährige Premiere ein voller Erfolg?

Paul Buchs: Ja definitiv. Wir riefen das Chalet letztes Jahr versuchsweise ins Leben. Den Biergarten, der früher während sechs Monaten brach lag, wollten wir auch im Winter nutzen. So organisierten wir letztes Jahr sehr spontan die Fondue-Hütte. Zu Beginn brauchte das Chalet noch Anlaufzeit, danach waren wir allerdings fast jeden Abend ausgebucht.

Was ist dieses Jahr anders?

Die Hütte ist dieses Jahr rund doppelt so gross und fasst bis zu 70 Personen. Neu haben wir ausserdem eine Bar mit Theke im Chalet. Letztes Jahr mussten wir jeden Kaffee und jedes Fondue im Biergarten-Container holen – manchmal bei minus 15 Grad und Schneefall. Das war nicht immer praktisch. Vom Konzept her ändert sich allerdings nichts.

Verkommt das vergrösserte Fondue-Chalet mit Bar so nicht zur Partyhütte?

Nein, das ist nicht unser Ziel. Es ist immer ein schwieriger Spagat: Man soll zwar einen Glühwein an der Bar trinken, aber auch gemütlich ein Fondue essen können. Das Chalet soll keine Partyhütte werden. Mit Ausnahme weniger Events spielen wir auch weiterhin keine Musik in der Hütte.

«Jeder denkt von sich, er könne gut kochen.» Paul Buchs, Betriebsleiter

Im Fondue-Chalet kochen die Gäste selber. Möchte man auswärts nicht gerade von der Pflicht befreit werden, kochen zu müssen?

Ja, es tönt im ersten Moment komisch (lacht). Wir machten uns letztes Jahr Gedanken, wie wir ein Fondue-Chalet ohne einen professionellen Koch realisieren können. Daraus entstand die Idee, die Gäste selbst kochen zu lassen. Denn die Gäste sind bekanntlich die besten Köche. Jeder denkt von sich, er könne gut kochen.

Sie servieren ihren Gästen Bier-Fondue. Was ist falsch an klassischem Fondue mit Wein?

Fondue mit Wein ist auch fein und wir bieten klassisches Fondue ebenfalls an. Wir versuchen aber bewusst, das Bier-Fondue bekannter zu machen. Es wäre doch unglaubwürdig, wenn ein Biergarten Wein-Fondue servieren würde. Letztes Jahr kam das Bier-Fondue jedenfalls sehr gut an, wir verkauften kaum konventionelles Fondue. Die Gäste wussten den Vorteil von Bier-Fondue zu schätzen: Die Kohlensäure macht den Käse luftiger.

Wie werden Delinquenten, die ihr Brot in den Käse plumpsen lassen, im Fondue-Chalet bestraft?

Eine Hausregel gibt es nicht, die Gruppen machen das normalerweise untereinander aus. Die altbewährte Regel ist aber, dass der Übeltäter die nächste Runde zahlen muss.

Veganismus liegt im Trend. Gibt es im Chalet auch eine vegane Fondue-Alternative?

(Lacht.) Nein, wir haben leider kein veganes Fondue im Angebot. Obwohl Veganismus mittlerweile weit verbreitet ist, fragte letztes Jahr niemand nach veganem Fondue. Liegt vielleicht auch daran, dass Veganer eher keine Fondue-Hütte mieten (lacht).

Wird auch nächstes Jahr wieder ein Fondue-Chalet am Pfäffikersee aufgestellt?

Wir werden Ende März Bilanz ziehen. Die doppelt so grosse Hütte ist diese Saison eine Herausforderung. Man darf aber nicht vergessen, dass der Biergarten auf Bauland steht und wir nicht wissen, wie lange wir noch bleiben dürfen. Es liegt also nicht alles in unseren Händen.