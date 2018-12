Besinnliche Weihnachtsfeier für Senioren

Das Pflegepersonal führte die Zentrumsbewohnerinnen und -Bewohner zu ihren Sitzplätzen im liebevoll dekorierten Speisesaal. Engel begleiteten bereits durch die Adventszeit in den Pflegezentren Lindehus und Spiegel und waren auch an der Weihnachtsfeier zugegen. Mit einer herzlichen Ansprache eröffnete Geschäftsführerin Yvonne Fehlmann die beiden Feierlichkeiten. Sie erzählte die Geschichte vom unglücklichen Engel, der sich so klein und wertlos fühlte, dann aber in einem Sonnenstrahl wieder neue Kraft schöpfte.