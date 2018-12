Weihnächtliche Begegnungen mit Tiefgang

Am Montagabend verbreitete die Weihnachtsbeleuchtung entlang der Pfäffiker Seestrasse zum letzten Mal festliche Stimmung in diesem Jahr. So schreibt es die Informationszeitung «PfäffikerIN».

Noch einmal erhellt die Weihnachtsbeleuchtung den Weg zum reformierten Kirchgemeindehaus. Dort versammelten sich an Heiligabend jene Menschen, die Weihnachten gerne gemeinsam mit anderen feiern.

Gedränge und Grüppchen

Erste Besucher treffen bereits um 17.30 Uhr ein, obwohl der Anlass offiziell erst um 18 Uhr beginnt. Die Helferinnen und Helfer sind schon bereit und bieten den Gästen ein Getränk an. Bald herrscht ein Gedränge, und es bilden sich Grüppchen. Man kommt schnell ins Gespräch, denn viele Besucher kennen sich bereits von den vergangenen Weihnachtsabenden.

Der schmucke Tannenbaum verströmt weihnächtliche Atmosphäre. Liebevoll gedeckte Tische laden zum Verweilen ein. Kein Wunder, dass alle einen guten Platz ergattern wollen. Empfangen werden die Gäste von Werner Appenzellers Team mit insgesamt 14 Helfern, die allen hier ein paar schöne Stunden bereiten wollen. Henri Emch führt durch das Programm, während Monika Weber die Gäste offiziell begrüsst. Anschliessend liest sie die biblische Weihnachtsgeschichte vor. Danach singen alle gemeinsam «Dona nobis pacem» («Gib uns deinen Frieden»).

Unterschiedliche Menschen

An diesem Abend begegnen sich im Pfäffiker Kirchgemeindehaus die unterschiedlichsten Menschen. Manche kommen allein oder mit Freunden, andere bringen ihre Partner mit. Auch einige Bewohner aus der Alterssiedlung kommen vorbei. Viele der Anwesenden tragen eine besondere Geschichte mit sich.

Die meisten wollen nicht mit vollem Namen genannt werden oder ­lieber anonym bleiben. So auch jener Besucher, der seinen Vater verloren hatte. Von den Nachbarn angesprochen, kam am Heiligabend zum ersten Mal in einer kleinen Gruppe an dieses Weihnachtsfest.

Nicht mehr zu Hause feiern

Die Kirchenglocken läuten. Es ist 18 Uhr. Der Raum im Kirch­gemeindehaus füllt sich. Viele Gäste nutzen die Möglichkeit zum Gespräch. Einige von ihnen wollen Weihnachten nicht mehr daheim feiern. Entweder, weil sie die Gemeinschaft am Hei­ligabend schätzen, oder weil die mittlerweile erwachsenen Kinder nicht mehr nach Hause kommen.

Eine Besucherin heisst Maria. Voller Überzeugung sagt sie: «Der 24. Dezember gehört mir. Morgen feiere ich dann mit der Familie.» Maria besucht den ­Anlass bereits zum dritten Mal. «Es ist so entspannend, traditionell ohne Geschenke.» Sie freue sich darauf, neue Menschen kennenzulernen. Nicht weit von ihr entfernt sitzt Judith mit ihrem Gatten und einer Gruppe von Männern. Judith erzählt, dass sie die freundliche Atmosphäre sehr schätze.

Ein älteres, kinderloses Ehepaar hat es sich an einem anderen Tisch gemütlich gemacht. Die Geschwister leben im Ausland, und so sei es bereits Tradition, Weihnachten im Pfäffiker Kirchgemeindehaus zu feiern. «Wir fühlen uns hier einfach wohl.»

Knabe mit lockigem Haar

Eines der berühmtesten Weihnachtslieder wurde auch an ­diesem Abend gesungen. «Stille Nacht! Heilige Nacht!». Eine jüngere Frau meinte provokativ, es sei doch an der Zeit, die vierte Zeile mit «Holder Knabe im lockigen Haar» durch «Holdes Mädchen mit rotem Haar» zu ­ersetzen. Ob den Komponisten dies gefallen hätte, bleibt offen. Mutig fügt die Frau hinzu: «Es ist doch egal, ob das Kind in der Krippe ein Mädchen oder ein Knabe war. Hauptsache, es hat eine Mutter und einen Vater.»

Dennoch sang man zwischen Hauptgang und Dessert tradi­tionelle Weihnachtslieder – mit den Originaltexten. Musikalisch führte Familie Weilenmann durch den Abend im Kirchgemeindehaus.

Die riesige Freude der Besucherinnen und Besucher sei die grösste Motivation für das Team vor Ort. Doch das Wichtigste an diesem Abend im Kirchgemeindehaus ist es, Zeit zu haben und zuzuhören. Urs Weisskopf