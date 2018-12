Gemeindepräsident zeigt sich schockiert

Herr Luginbühl: Am Dienstagmorgen kam es in Rüti zu einem Tötungsdelikt. Wie war Ihre erste Reaktion?

Peter Luginbühl: Ich war geschockt. So ein Vorkommnis ist äusserst tragisch. Mein Mitgefühl geht an die Angehörigen des Opfers.

Was wissen Sie über das Motiv?

Das ist zum jetzigen Zeitpunkt reine Spekulation. Die Kantonspolizei Zürich war und ist im Einsatz. Es soll sich um ein gezieltes Tötungsdelikt handeln.

Besteht eine Bedrohung für die Bevölkerung?

Nein, Ich bin in Kontakt mit der Polizei. Da es sich anscheinend um ein gezieltes Verbrechen handelt, kann ich die Bevölkerung insofern beruhigen, dass keine unmittelbare Bedrohung herrscht. Ich habe da auch vollstes Vertrauen in die Polizeiarbeit.