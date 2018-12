Nach Niederschlägen tost die Töss

Weil es so lange nicht geregnet hat, war das Bett der Töss für Monate ausgetrocket. Nach dem Dauerregen der letzten Tage zeigt sich allerdings, dass auch das Rinnsal im Tösstal zu einem Strom werden kann.

Ein Blick auf die aktuellen Wasserständen, die durch das kantonale Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft erhebt, zeigt, dass die Wasserstände verschiedener Fliessgewässer in der Region insbesondere während der letzten 24 Stunden stark angestiegen sind.

Die Pegel der Flüsse und Seen der Alpennordseite sind in dieser Zeit angestiegen. Der Oberlauf der Thur und die Töss haben gemäss des Naturgefahrenbulletins des Bundes am Montagmorgen die Gefahrenstufe 2 für mässige Gefahr erreicht.

63'000 Liter pro Sekunde

Am Montagmorgen um 8 Uhr führte die Töss etwa bei der Messstation Bauma-Altlandenberg 63'000 Liter Wasser pro Sekunde. Das waren zwölf Mal so viel, wie noch zum gleichen Zeitpunkt einen Tag zuvor. Ein relativ ähnliches Bild gibt die Kempt bei Illnau ab. Dort hat sich der Abfluss zwischen Sonntag- und Montagmorgen verzehnfacht.

Etwas geringer wirkten sich die Niederschläge auf den Pegel der Glatt aus. In Dübendorf führte sie etwas mehr als doppelte soviel Wasser wie noch am frühen Sonntagmorgen. Die Statistik zeigt aber auch, dass sich der Abfluss ab Montagmittag bereits wieder zurückzugehen scheint.

Das bestätigt auch das Naturgefahrenbulletin. Dort heisst es, dass die Lage sich in der Nacht auf Dienstag und am Weihnachtstag entspannt und die Pegel in der Folge rasch wieder sinken werden.