4. Chilbitag - ein städtisches Botellon?

Zum 40-jährigen Bestehen erhielt die Wetziker Chilbi diesen Sommer einen vierten Tag. Die Eröffnung fand erstmals nach einem Versuch im 2008 bereits am Freitag statt - allerdings diesmal ohne Marktstände an der Rapperswilerstrasse. Wetterglück hatte der verfrühte Start auch nicht: Es regnete wie aus Kübeln. Dennoch sei der Aufmarsch nicht schlecht gewesen, schreibt die Stadt Wetzikon in einer Mitteilung. Nun wird der Versuch der viertägigen Durchführung auf drei weitere Jahre ausgedehnt.