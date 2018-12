Wo die Lesefaulen wohnen

Es steht schlimm um das Buch. Das zeigt die Umsatzentwicklung des Deutschschweizer Buchhandels: Seit 2007 sinkt der Umsatz kontinuierlich. Nur einmal, im Jahr 2013, erholte er sich kurz. Der Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband kommt zu folgendem Fazit: Der Ertrag zwischen 2007 und 2017 ist insgesamt um über einen Viertel zusammengebrochen.

Diese Entwicklung ist an der Front, bei den Buchhändlern in der Deutschschweiz natürlich nicht spurlos vorbei gegangen. Gab es 2007 noch 274 Buchhändler, hat sich diese Zahl zehn Jahre später auf nur noch 169 reduziert. Über 100 Buchläden haben dichtgemacht.

Lesefaule Jugend

Und die Zukunft sieht nicht vielversprechend aus. Gemäss der Schweizer Jugendstudie «James» halten 60 Prozent der Jugendlichen höchstens einmal im Monat ein Buch in der Hand. Bei den elektronischen Büchern sieht es noch gravierender aus. Nur jeder 25. Jugendliche benutzt häufig E-Books.

Wie sieht die Situation bei den Gemeindebibliotheken im Bezirk Pfäffikon aus? Der allgemeine Trend – so die Vermutung – hat hier bestimmt auch seine Spuren hinterlassen. Als Barometer gelten die jährlichen Erhebungen des Bundesamts für Statistik. Die Bundesbeamten tragen Jahr für Jahr die Kennzahlen sämtlicher Schweizer Gemeindebibliotheken ein. Alles wird erhoben. Von der Anzahl ausgeschiedener Bücher bis zu den Schulführungen und dem aktuellen Bestand von Karten und Plänen.

Gewinner und Verlierer

Der ZO/AvU hat die Gemeindebibliotheken der mittelgrossen Gemeinden im Bezirk Pfäffikon genauer angeschaut. Dazu zählen Hittnau, Lindau, Russikon, Bauma und Weisslingen. 2008 wurde das Angebot rege benutzt. In den fünf Gemeinden wurden 144‘120 Medien ausgeliehen. 2017 ist die Ausleihzahl um fast zehn Prozent auf 158‘288 Titel angestiegen. Der allgemeine Trend konnte den Gemeindebibliotheken nichts anhaben.

Innerhalb dieser fünf Gemeinden ist die Spannbreite aber beträchtlich. In der Russiker Gemeindebibliothek sind die Ausleihen zwischen 2008 und 2017 um 17,5 Prozent gestiegen. In Bauma verzeichnete die Gemeindebibliothek letztes Jahr 6000 weniger Ausleihen als im Jahr 2008. Das entspricht einem Rückgang von fast 25 Prozent.

Hohe Kosten in Russikon

Gemeindeschreiber Roberto Fröhlich sieht aber keinen Bedarf, Massnahmen zu ergreifen. Sein Argument: Die Bibliothek Bauma ist seit Mai 2016 an den Verbund «Digitale Bibliothek Ostschweiz» (Dibiost) angeschlossen. Die Ausleihzahlen über die Dibiost seien in den Zahlen der Schweizerischen Bibliothekenstatistik nicht enthalten, so Fröhlich.

Die Gemeinden investieren unterschiedlich viel in den Unterhalt der Bibliotheken. In Russikon befindet sie sich mitten im Dorfzentrum. «Entsprechend fallen Mietkosten an», sagt Gemeindeschreiber Marc Syfrig. Im Jahr über 90‘000 Franken. Zusammen mit den Personal- und Anschaffungskosten beläuft sich der jährliche Aufwand auf über 200‘000 Franken. Bauma wendet dreimal weniger auf für ihre Bibliothek.

Steuerzahler berappen jedes Leihbuch

Ein Sonderfall ist die Gemeindebibliothek Lindau. Die Gemeinde ist die bevölkerungsgrösste der untersuchten Gemeinden. Sie verleiht aber am wenigsten Bücher – mit Abstand. Zwölfmal weniger als Russikon. Die Bibliothek erhielt letztes Jahr von der Gemeinde Zuschüsse von 36‘768 Franken. Ausgeliehen hat sie aber nur 4680 Medientitel. Das bedeutet: Jedes ausgeliehene Buch hat die Steuerzahler in Lindau 7.85 Franken gekostet.

Peter Reinhard (SP), Ressortvorsteher Gesellschaft, erklärt diese Zahlen mit dem Hinweis, dass sich die Bibliothek Lindau im kleinsten Ortsteil der Gemeinde befindet. «Erfahrungsgemäss gehen viele Einwohner von Tagelswangen in die Effretiker Bibliothek.» Die Lindauer Bibliothek sei eine kleine Bibliothek. «Beim Zukauf von neuen Büchern sparen wir nicht, da können wir die Wünsche unserer Kunden erfüllen.» Reinhard führt aber aus: «Die übrigen Investitionen, die Stellenprozente und die Öffnungszeiten sind auf die geringe Grösse abgestimmt.»

Grosse Bibliotheken immer unbeliebter

In Lindau teilen sich in der Bibliothek vier Personen eine 40-Prozent-Stelle. In der Bibliothek von Weisslingen sind ebenfalls vier Personen beschäftigt, die sich eine 60-Prozent-Anstellung untereinander aufteilen. Die Weisslinger sind allem Anschein nach mehr beschäftigt als ihre Kollegen in Lindau. Sie verleihen nämlich zehnmal mehr Medien als in Lindau.

Trotz allem: Die mittelgrossen Pfäffiker Gemeindebibliotheken schlagen sich gut durch. Bei den drei grössten Bibliotheken sieht es anders aus. Die Gemeindebibliothek Illnau verzeichnet seit 2012 stets sinkende Ausleihzahlen. Sind vor sechs Jahren noch über 27‘000 Medien ausgeliehen worden, waren es letztes Jahr nur noch 20‘000. Die Bibliothek Effretikon verliert sogar seit 2011 konstant an Bedeutung. Damals wurden über 69‘000 Medien ausgeliehen. Letztes Jahr waren es weniger als 52‘000.

Auch die Pfäffiker Gemeindebibliothek muss um jede Leserin kämpfen. Vor zehn Jahren sind knapp 68‘000 Medien ausgeliehen worden. Im letzten Jahr weniger als 62‘000.