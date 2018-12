Mutmasslicher Enkeltrickbetrüger verhaftet

Um 12.30 Uhr am vergangenen Freitag meldete sich eine 78-jährige Frau bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich, dass sie soeben einen Anruf erhalten habe. Dies teilt die Kantonspolizei in einer Mitteilung mit.

Vermutlich handle es sich um einen Trickbetrüger. Der angebliche Sohn einer Freundin habe für einen Notariatstermin 50‘000 Franken gefordert. Die Frau bezog in der Folge auf der Bank 30‘000 Franken. Bei der vereinbarten Geldübergabe um 15.00 Uhr in Bubikon konnten Fahnder der Kantonspolizei Zürich einen mutmasslichen Enkeltrickbetrüger verhaften. Weitere Ermittlungen seien im Gange.

Tipps der Polizei:

Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand anruft und raten lässt, wer am Telefon ist.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

- Gehen Sie am Telefon nie auf eine Geldforderung ein.

- Nehmen Sie Warnungen von Bankangestellten ernst.

- Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertsachen an eine Ihnen unbekannte Person.

- Wenn Sie Opfer eines Betruges oder Betrugsversuchs geworden sind, melden Sie sich bei der Polizei.

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.



Weitere Informationen unter www.telefonbetrug.ch