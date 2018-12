Sorgen um die Turnhallen-Statik

Auf dem Turnhallendach der Primarschule Hasenbühl in Uster gehen normalerweise Lehrpersonen und Angestellte der angrenzenden Heilpädagogischen Schule Uster (HPS) an die frische Luft – oder verbringen dort an sonnigen Tagen ihre Mittagspause. Das geht vorerst nicht mehr: Die Stadt Uster hat den Sitzplatz mit Glasdach sowie die angrenzende Rasenfläche absperren lassen – gut sichtbar mit rotweissen Latten und orange leuchtenden Kegeln.