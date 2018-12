Rajka Frei wird Liegenschaftenvorsteherin

In der Pfäffiker Exekutive kommt es zu einer kleinen Umverteilung. Die neue gewählte Gemeinderätin Rajka Frei (SVP) übernimmt die Geschäftsfelder Liegenschaften, Gesundheit sowie Freizeit und Sport. Auf Wunsch von Gemeinderat Stefan Gubler (FDP) hat das Gremium entschieden, die Geschäftsfelder Finanzen, Steuern und Sicherheit neu in einem Ressort zu gliedern. Dadurch werden die Bereiche Gesundheit und Sicherheit abgetauscht, so dass Gemeinderats-Vizepräsident Gubler neu für Gesundheit und Frei für Sicherheit zuständig ist.

Frei, ihres Zeichens Präsidentin der SVP Pfäffikon, ist in der Ersatzwahl am 25. November neu in den Gemeinderat gewählt worden, nachdem sie sich gegen Christian Lipp, Co-Präsident der SP Pfäffikon durchgesetzt hat. Den Wahlgang hatte die Gemeinde aufgrund des unerwarteten Todes des Gemeinderats Hans Paul Gemperli (CVP) im Sommer angeordnet.