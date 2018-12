In Unterschlatt, da ist es schön

Erst seit ein paar Monaten wohnt die Familie Bleuler in ihrem Haus im Schauenbergblick. Vorher haben Tamara und Roland Bleuler mit ihren beiden Kindern, dem fünfjährigen Nico und dem anderthalbjährigen Luca, in einer Mietwohnung in Madetswil gelebt. Auf der Suche nach einem eigenen Haus sind sie auf das Projekt «Schauenbergblick» gestossen.