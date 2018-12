Der Mist ist noch nicht geführt

Es kommt Bewegung in einen Jahre alten Streitfall zwischen den Gemeinden Rüti und Wald auf der einen und dem Kanton auf der anderen Seite. Der Zankapfel: die geplante Deponie Goldbach in Rüti. Geht es nach dem Willen des Kantons wird die ehemalige Kiesgrube in eine Deponie für Abfälle wie Bauschutt verwandelt. So stehts im kantonalen Richtplan. Dieses Vorhaben sorgte bei den Gemeinden bereits vor zwölf Jahren für rote Köpfe (siehe Box). Seither hat sich die generelle zu einer Detailkritik gewandelt.