Zürioberland Tourismus will mit Mountainbikern Millionen machen

Jedes Jahr verbringen die Zürcher Oberländer 500’000 Tage auf dem Mountainbike. Dies geht aus einer von Zürioberland Tourismus in Auftrag gegebenen Studie hervor. Beliebt seien insbesondere Feierabend- und Halbtagestouren, schreibt die Organisation in einer Medienmitteilung. Studienleiter Darco Cazin sieht darin aus touristischer Sicht einen grossen Vorteil. «An anderen Orten wird ein Angebot aufgebaut, um Gäste in die Region zu holen. Im Zürcher Oberland sind die Mountainbiker bereits vor Ort. Wir müssen bloss die Infrastruktur bereitstellen.»