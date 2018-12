Ihr Ehemann starb – und sofort kam das Steueramt

Heidi Staub aus Pfäffikon schüttelt den Kopf. «Das Verhalten des Steueramts ist rücksichtslos. Eine sehr geschmacklose Aktion.» Vor ihr auf dem Tisch liegen drei Steuerrechnungen der Gemeinde, eine für sie und zwei für ihren Mann Hanspeter. Dieser ist am 16. November verstorben. «Nur sieben Tage später kamen die Steuerrechnungen. Keine netten Worte oder Kondolenz. Ich finde das unverschämt», sagt die 72-Jährige.

«Alle Rechnungen waren auf den 21. November datiert.» Heidi Staub, Witwe von Hanspeter Staub

Ein Blick zurück. Hanspeter Staub schlief am Freitag, 16. November, friedlich in seinem Zuhause in Pfäffikon ein. Nachdem sie sich von ihm verabschiedet hatte, nahm Heidi Staub die ganze Arbeit, die mit dem Tod ihres Mannes anfiel, in Angriff. «Ich ging am Montag nach seinem Tod, also am 19. November, zur Einwohnerkontrolle. Die Mitarbeitenden waren sehr freundlich und zuvorkommend.»



Umso grösser sei die Entrüstung gewesen, als sie am Freitag, 23. November, die Post entgegen nahm. «Eine Steuerrechnung richtet sich an meinen Mann und mich, bis zum Tag seines Todes. Bei der zweiten Rechnung handelt es sich um eine Einschätzung für mich alleine für den Rest des Jahres. Datiert sind alle auf den 21. November.»



Es sei für sie unbegreiflich, dass die Gemeinde demnach zwei Tage nach der Meldung von Hanspeter Staubs Tod diese Rechnungen bereits erstellt und versandt hat – ohne einen weiteren Kommentar.



Immer Zahlungsfähig

«Solche Rechnungen kurz nach dem Tod des Ehepartners zu erhalten, dazu noch ohne ein Wort des Mitgefühls, kann einem schon zu denken geben», sagt Heidi Staub. Sie selber habe gefasst reagiert, da sie finanziell abgesichert sei. «Ich frage mich aber, wie das wohl für Leute ist, die nicht so ein finanzielles Polster haben.»