Fiese Attacke auf Marktstände

In der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch, in der Zeit zwischen 20.30 Uhr und 10.30 Uhr, ist eine unbekannte Täterschaft am Weihnachtsmarkt auf dem Curtiplatz in Rapperswil-Jona in insgesamt 14 Marktstände eingedrungen.

Der oder die Täter stahlen Bargeld im Wert von über 1'000 Franken. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken.