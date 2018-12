Fällanden könnte zum Präzedenzfall werden

Eine besinnliche Weihnachtsstimmung war am Mittwochabend in der Zwicky-Fabrik nicht zu spüren. Die Mitglieder der Schulpflege sowie die anwesenden Schulleiter standen am Ende der Versammlung eher in einer Art Schockstarre. Kurz zuvor hatten die Fällander Stimmbürger den Antrag einer Erhöhung des Steuerfusses um neun Prozentpunkte zurückgewiesen.