Ein identitätsstiftendes Panoptikum

Was für eine Stadt ist Illnau-Effretikon? So viel ist schon einmal klar: Es ist die einzige Stadt in der Region, die einen Doppelnamen trägt. Und wohl auch die einzige, die zu ihrem Gemeindegebiet so viel Grünanteil zählen darf. Macht dies Illnau-Effretikon zu einer Naturstadt? Nicht ausschliesslich, wenn es nach Stadtpräsident Ueli Müller (SP) geht.