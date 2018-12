Den Cheebab gibts jetzt in der grossen Stadt

Roland Rüegg sitzt am Tisch wie ein normaler Kunde des Zürcher Kebab-Ladens So Chill. Er plaudert mit einer jungen Frau und zwei Kollegen. Dass er heute hier der Ehrengast ist, sieht man einzig seinem Pullover mit der Aufschrift «Cheebab» an. Roland Rüegg ist Hinwiler Käser. Der Cheebab ist sein geheimes Erfolgsrezept, das derzeit im ganzen Deutschsprachigen Raum durch die Medien geht. Die junge Frau, die ihm gegenüber sitzt, ist eine Journalistin.