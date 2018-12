David Hasselhoff kommt nach Dübendorf

Das Konzert von David Hasselhoff wurde «hochverlegt», wie Veranstalter Good News auf seiner Website schreibt. Weil der im Zürcher Volkshaus geplante Auftritt innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft war, findet er nun in der Samsung Hall in Dübendorf statt – und das am 14. Oktober 2019; Fans müssen also nicht mal mehr ein Jahr auf «The Hoff» warten.

Weltweit bekannt wurde David Hasselhoff als Michael Knight in der US-Fernsehserie «Knight Rider», die ihn in den 80ern zum Sex-Symbol machte: Enge Jeans, offene Lederjacke, Brusthaar, Macho-Posen und ein spitzbübisches Lächeln – da konnte einfach niemand widerstehen.

In den 90ern machte er als ausführender Produzent «Baywatch» zur weltweit erfolgreichsten Serie. Er selbst spielte den Chef-Rettungsschwimmer und schaffte es, in 241 Folgen den Bauch einzusehen. Zur Begeisterung einer ganzer Generation männlicher Teenager erfand er den gepflegten Slow-Motion-Run, der insbesondere bei Busenstar Pamela Anderson einen ganz besonderen Effekt hatte.