Christbaum-Märt in Greifensee gerettet

Auf dem Land von Adrian Kuhn wächst auf einer Fläche von über 10 Hektaren – was in etwa der Fläche von 14 Fussballfelder entspricht – Tanne an Tanne. Bei der Zucht konzentriert sich sein Unternehmen auf drei Tannensorten: die Rottanne, die Blautanne und die Nordmanntanne. «Die Rottanne wächst von den dreien am schnellsten und ist darum relativ günstig.», sagt Kuhn.

Die Super-Tannen aus Dänemark

In der Schweiz und generell in ganz Europa die beliebteste Christbaumsorte, sei jedoch die Nordmanntanne, weil sie am längsten haltbar sei und ihre dunkelgrünen Nadeln nicht piksten. «Doch mit unseren selbstgezüchteten Tannen alleine würden wir nie durch die Saison kommen. Einen Teil importieren wir deshalb aus Dänemark», sagt Kuhn. Diese seien qualitativ hochwertig, da sie eher langsamer als ihre schlaksigen Verwandten in der Schweiz wüchsen.