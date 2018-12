Bubiker Schulklasse Gewinnt Wettbewerb

Noch nie nahmen so viele Schüler an der ZVV-Trophy teil wie in diesem Jahr: Über 11’000 reisten in den letzten drei Monaten mit Zug, Bus, Tram und Schiff durch den Kanton Zürich. Mit 557 Klassen verzeichnete der Wettbewerb, der heuer bereits zum 14. Mal durchgeführt wurde, einen Teilnahmerekord – jede dritte Sekundarklasse hat mitgemacht. Gewonnen hat eine des Schulhauses Bergli in Bubikon.

Auf die Zukunft Vorbereitet

Die Jugendlichen reisten während eines halben Tages gruppenweise durch das öffentliche Verkehrsnetzwerk und beantworteten unterwegs Fragen über die Beförderungsmittel. Dabei lernten sie, selbstständig im ZVV-Gebiet unterwegs zu sein – mit inbegriffen sind der Kanton Zürichs sowie einige angrenzenden Gemeinden. «Es war eine gute Erfahrung. Wir wissen jetzt, wie man eine Reise plant, wie man den Fahrplan liest und wie man sich am Bahnhof informiert», sagt eines der Jugendlichen. «Fähigkeiten, die nötig sind, um alleine von Punkt A zu Punkt B zu kommen.» «Jetzt sind wir auf die Trips vorbereitet, die wir machen müssen, um später zu Vorstellungsgesprächen, Arbeitsplätzen sowie Vorlesungen und Seminaren an Universitäten kommen zu können», sagt ein weiterer. «Oder, um in den Ausgang zu gehen.» Immerhin seien sie in einem Alter, wo sie anfangen würden, über so etwas nachzudenken.

Unterstützt wurden die Sekundarschüler von Heidi Cevrero. Die Lehrerin meldete ihre Klasse mit dem Online-Formular an, druckte die Fragebögen aus und stellte mit den Schülern einen Fahrplan für ihre Route zusammen. «Ich war für das Administrative verantwortlich», sagt sie. «Aber die Schüler haben die ganze Arbeit geleistet.» Sie allein hätten sich den Sieg ergattert.

Spannendes Online-Finale

Die Schüler hatten sich für die Strecke zum Zürcher Hauptbahnhof, die durch Thalwil verkehrt, entschieden. Sie waren mit dem Zug, der Tram und der Polybahn unterwegs. Während der Rundreise mussten sie Augen und Ohren offen halten und die Fragen auf dem ausgedruckten Blatt beantworten. Dieser wurde anschliessend eingeschickt.

Der Wettbewerb endete in einem Online-Finale: Elf Klassen hatten die Formulare 100 Prozent richtig ausgefüllt und es bis ins Halbfinale geschafft. Sie mussten innerhalb von 180 Sekunden zwei Fragen beantworten, deren Antworten auf der ZVV-Website zu finden sind. Drei zogen danach in die letzte Runde ein und mussten eine Schätzfrage beantworten. Dabei siegte die Sekundarklasse des Schulhauses Bergli.

Stolze Sieger der ZVV-Trophy

Letzte Woche durften die Schüler dann den Hauptpreis entgegen nehmen: Eine zweitägige Reise in den Europapark, mit Übernachtung im Camp Resort sowie die Hin- und Rückfahrt für die ganze Klasse. Diese ist für irgendwann im Frühling geplant. «Die genauen Daten stehen noch nicht fest», sagt Heidi Cevrero. «Aber die Schüler sind schon sehr aufgeregt.» Ihren Gutschein hätten sie direkt nach der Siegerehrung an die Klassenzimmertür gehängt: «Damit ja jeder sieht, dass sie gewonnen haben.»