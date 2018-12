So stellt Uster sicher, dass ihre Hilfsgelder ankommen

83’000 Franken hat die Stadt Uster dieses Jahr in Entwicklungszusammenarbeit investiert. Von dem Geld wurden etwa Solar- und Energiesparkocher in Madagaskar aufgebaut. Daneben unterstützt Uster ein Projekt im Südsudan, welches laut Mitteilung der Stadt darauf abzielt, die Ernährung und Existenz in ländlichen Gebieten zu sichern. Ein weiteres bekämpfe die Armut in Niger und sorge dort für sauberes Trinkwasser und den Ausbau sanitärer Anlagen. Das vierte Projekt helfe in Kolumbien, die Ernährungs- und Einkommenssituation zu sichern.