Mehr Hausärzte für GZO-Notfallpraxis

Wer abends, am Wochenende oder an einem Feiertag einen Hausarzt benötigt, der steht vor verschlossenen Praxistüren. Um auch zu diesen Zeiten eine hausärztliche Versorgung bieten zu können und die Notfallstation des Spitals von Bagatellfällen zu entlasten, wird im GZO Spital Wetzikon seit März 2017 eine Hausärztliche Notfallpraxis betrieben. Im Einsatz stehen dort seither Allgemeinpraktiker aus den Gemeinden Gossau, Wetzikon, Seegräben, Hinwil, Bäretswil und Bauma.

Ärzte aus zusätzlichen sechs Gemeinden

Die Mediziner erhalten nun per 1. Januar spürbare Unterstützung: Ihre Kollegen aus Rüti, Bubikon, Grüningen, Dürnten, Fischenthal und Wald leisten jetzt ebenfalls Dienst in der Hausärztlichen Notfallpraxis am GZO Spital Wetzikon. Das bedeutet, auch die Patienten aus der östlichen Hälfte des Bezirks Hinwil werden in der Hausärztlichen Notfallpraxis unter der Woche abends von 18 bis 22 Uhr sowie am Wochenende und an Feiertagen von 9.30 bis 22 Uhr behandelt, wie das Spital in einer Mitteilung schreibt.

Vor einem Besuch der Hausärztlichen Notfallpraxis empfehle sich auf jeden Fall ein Anruf bei der kostenlosen Helpline unter der Nummer 0800 33 66 55. Diese Triagierungsstelle für nicht lebensbedrohliche Notfälle helfe bei der Erstbeurteilung und verweise zur nächst gelegenen Notfallpraxis.

Nachfrage steigt

Die Nachfrage der Hausärztlichen Notfallpraxis im GZO Spital wachse stetig, schreibt das Spital weiter. Aus diesem Grund habe man auch bereits die Öffnungszeiten der Einrichtung erweitert.

Die Praxis sei aber nicht nur als Dienstleistung für Patienten gedacht, sondern auch als Entlastung der regionalen Hausärzte. Sie würden entlastet und hätten dank zentraler Notfallpraxis Zugriff auf einen deutlich grösseren Kreis an erfahrenen Spezialisten und Hausärzten.