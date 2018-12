Dübendorfs Schulen sollen drahtlos werden

Die Primarschulpflege prüft, ob sich in den Dübendorfer Schulhäusern ein flächendeckendes WLAN-Netz installieren lässt. Die Einführung eines kabellosen Internetzugangs ist Teil eines grösseren Projekts, mit dem die Schulpflege die IT-Infrastruktur ihrer Schulhäuser erneuern will. Für die technologische Überholung sind in der Investitionsplanung der Primarschule 1,5 Millionen Franken veranschlagt.