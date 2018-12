«Der BGV kämpfte von Anfang an für den Kompromiss»

Gestern vor 100 Jahren wurde der Bürgerliche Gemeindeverein (BGV) Zell im Restaurant Löwen (heute «Leone») in Rikon gegründet. Und pünktlich zum Jubiläum erschien nun die Festschrift. Sie ist knapp 40 Seiten lang und verfasst hat sie Erwin Eugster, Geschichtslehrer an der Kantonsschule Büelrain in Winterthur, Herausgeber der neuen Winterthurer Stadtgeschichte und selbst BGV-Mitglied.