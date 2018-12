Zu wenig Schnee verhindert Abschluss des Pilotprojekts

Schlitteln ist nicht ungefährlich. Schon gar nicht, wenn die Piste auch von Autos benutzt wird. Weil das auf der Strecke von Orn auf den Bachtel bei genügend Schnee der Fall ist, erarbeitete die Gemeinde Hinwil 2015 ein Sicherheitskonzept für die Doppelnutzung. Letztes Jahr wurde das Pilotprojekt um ein Jahr verlängert. Und auch diese Saison wird es nochmals getestet.

Der Grund für die Verlängerung ist wie schon letztes Jahr: Zu wenig Schnee. Wie viele Tage die Schlittelstrecke von Orn auf den Bachtel in der letzten Saison geöffnet hatte, wisse er nicht mehr genau, sagt Christoph Ruckstuhl, Leiter der Abteilung Tiefbau und Werke der Gemeinde Hinwil. «Gemäss dem Leiter der Unterhaltsdienste waren es einmal 2 bis 3 Tage und einmal 1 bis 2 Tage. Auf jeden Fall waren es zu wenige, um eine Aussage darüber machen zu können, ob unser Konzept funktioniert.»

Eine genaue Anzahl Tage, die zur Beurteilung nötig wären, sei nicht festgelegt worden, so Ruckstuhl. «Wir müssen aber ein Gespür entwickeln können, ob‘s klappt. Schön wären dafür zwei bis drei Phasen an je drei bis vier Tagen.» Wenn es weniger seien, spreche es sich kaum rum, dass die Schlittelbahn in Betrieb sei. «Und um abzuschätzen ob das Sicherheitskonzept funktioniert, braucht es regen Betrieb.»

«Erste Priorität hat immer die Sicherheit.»

Das Sicherheitskonzept sieht vor, dass die Strasse bei Schlittelbetrieb nur mit einer Spezialbewilligung befahren werden darf. Die Doppelnutzung sei ein emotionales Thema. «Es sorgt bereits jetzt für Diskussionsstoff, wer diese Bewilligungen bekommen soll. Und das, bevor es überhaupt geschneit hat», sagt Ruckstuhl.

Ursprünglich entstanden war das Sicherheitskonzept, nachdem es im Winter 2014 auf der Strecke zu einem Unfall gekommen war. Die darauffolgende Schwarzräumung der Strasse – um schlitteln zu verunmöglichen – , sorgte für Proteste. «Das gab einen riesigen Aufschrei. Schlittler sahen die Nutzung der Strecke als ihr Gewohnheitsrecht», sagt Ruckstuhl. Deshalb habe man sich dafür entschieden die Doppelnutzung unter strengeren Sicherheitsvorkehrungen weiterhin zu ermöglichen. Trotzdem gelte: «Erste Priorität hat immer die Sicherheit.»

Jetzt hoffe er darauf, dass es diesen Winter Schnee gebe, sagt Ruckstuhl. «Ich wäre froh, wenn wir das Konzept diese Saison wirklich testen können. Ein ewiges Pilotprojekt ist unbefriedigend für uns und alle Beteiligten.»