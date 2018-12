Vontobel will nochmals

Die Eidgenössisch-Demokratische Union des Bezirks Hinwil (EDU) tritt im kommenden Frühling mit einer vollen Wahlliste zu den Kantonsratswahlen an. Die Liste wird vom bisherigen Kantonsrat und Fraktionspräsidenten Erich Vontobel aus Wolfhausen angeführt. Der 59-jährige Informatik-Projektleiter ist seit 2012 im Kantonsrat. Er sehe die EDU als eine politische Partei von bekennenden Christen, die bürgerliche Politik machen, schreibt er in einer Mitteilung. Diese Kombination sei einmalig. Und genau das brauche es im Zürcher Kantonsrat.

Auf Platz zwei startet der Wetziker Gemeinderat und diplomierte Baumeister Roger Cadonau. Gleich dahinter kandidiert Judith Winiger, die in Rüti über neun Jahre in der Schulpflege mitwirkte und sich heute in der Gemeindechronik engagiert.

Ziel der EDU im Bezirk Hinwil sei es, den Sitz, den sie seit 1999 hat, komfortabel zu halten und den bisherigen Wähleranteil auf 7,5 Prozent zu steigern, schreibt die Partei. Bei den letzten Kantonsratswahlen lag dieser bei 6,7 Prozent.

Weiter kandidieren Urs Gerber (Gemeinderat, Wetzikon), Virginia Tschritter (Rüti), Matthias Amstutz (Ottikon), Heidi Huber (Grüningen), Roberto Galanti (Wolfhausen), Christof Kälin (Rüti), Peter Ott (Wetzikon) und Claudio Fanti (Wetzikon).