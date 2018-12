Burger sind ihr Hobby

Das Wetziker Eishallen-Restaurant ist ein Heimlifeiss. Auf den ersten Blick erfüllt es einfach seinen Eishallen-Restaurant-Zweck. Hot Dogs, Chicken Nuggets, Glühwein und Kinderpunsch. Das will man, das kriegt man. Aber in diesem Sportbeizli steckt eine Art Alter-Ego. Wie ein kleines Werwölflein, einfach geniessbarer.

Das Restaurant ist auch ein Burger-Lieferdienst mit Sitzplätzen und einem eigenen Namen, der abends zum Leben erwacht. Burger-Master heisst er. In der veganen und vegetarischen Szene hat er sich bereits zum kleinen Star der Region gemausert. Die digitale vegane Food-Karte Vanilla-Bean etwa hat den Laden im Portfolio aufgenommen.

«Im Winter läuft das Restaurant Stadion teils auf Hochtouren, dafür ist im Sommer Flaute.» Rocco Racheli

Hinter diesem geheimnisvollen Restaurant stecken Rocco Racheli und seine Freundin Ilaria Avveduto. Rachelis Mutter führt das Restaurant Stadion, er den Burger Master - sie helfen einander gegenseitig aus bei Bedarf. «Im Winter läuft das Restaurant Stadion teils auf Hochtouren, dafür ist im Sommer Flaute. Deshalb haben wir den Burger Master parallel dazu aufgebaut.»

Racheli erzählt, dass seine Freundin Vegetarierin und laktoseintolerant ist, also keine Milchprodukte konsumieren kann. Insofern würden die beiden automatisch regelmässig vegan essen. Und daher rührt eben auch diese Spezialisierung auf vegane und vegetarische Burger.

Vegane Stammkundschaft

Wobei Burger-Master durchaus Fleisch anbietet. Und wie: Der Kunde kann zwischen vier Grössenklassen wählen. Von 180 bis 300 Gramm pro Hacktätschli. 300 Gramm ist ein ziemlich üppiges Stück Fleisch. Seit der Lancierung des Restaurants vor einigen Monaten habe sich der Fleischkonsum von 15 auf 45 Kilo pro Woche gesteigert, sagt Racheli. Und das, obwohl teils mehr Veganer und Vegetarier in der Beiz sässen als Fleischkonsumenten. Seit Beginn habe sich auch deren Nachfrage verdreifacht. «Wir haben eine feste vegane Stammkundschaft.»

Generell läuft die Sache hier per Multiple-Choice-Zettel. Man kann sich seinen Burger selber gestalten - oder verunstalten. Die Auswahl ist recht divers. Nebst Klassikern wie Speck und Cheddar-Käse, gibts Erdnussbutter, Avocado, glasierte Zwiebeln oder Raclettekäse. Wenn immer möglich, stammten die Zutaten aus der Region, sagt Racheli.

Üppige Auswahl an Beilagen

Nett ist auch die Auswahl an Beilagen. Pommes, Chips, Curry Balls, Potatoes, Chilli Cheese Nuggets. Und für die Veganer gibts Pommes, Potatoes sowie Crispy Nuggets in eigener Ausführung. Für erstere zwei Angebote gelte dabei lediglich das Prinzip des separaten Friteuseöls, wie Racheli sagt. Zudem fertige das Team eigens eine vegane Cocktail-Sauce an.

Wenn darob vegane Oberländer Augen leuchten, hat das seine Gründe. Racheli ist sich ziemlich sicher, dass sie der einzige Burger-Schuppen im Oberland sind, der ein solches veganes Angebot hat. Auch die vegane Test-Esserin aus Uster kann keine anderen Beispiele nennen.

Dass die Sache mehr oder weniger geheim in einem Restaurant anderen Namens läuft, hat unter anderem damit zu tun, dass Racheli eigentlich gar kein Gastronom ist. Und seine Freundin auch nicht. Beide arbeiten in einem 100-Prozent-Pensum anderswo. Sie als medizinische Praxisassistentin, er als Informatiker - also komplett artfremd. Burger sind ihr Hobby.

Burger-Master in Wetzikon ist ein Restaurant im Restaurant Stadion in der Eishalle Wetzikon. Es besitzt eine eigene Karte und einen Lieferdienst, der jeweils von Donnerstag bis Montag abends geöffnet ist.



