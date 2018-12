Wann wird Vergesslichkeit zu Demenz?

Herr Henke, wie vergesslich sind Sie?

Ferdinand Henke: Ich würde sagen, nicht mehr als andere auch in meinem Alter. Klar gibt es Dinge, die mal vergessen gehen, je nachdem, was mich sonst so beschäftigt oder wie viel Stress ich zusätzlich habe. Aber im Prinzip ist mein Gedächtnis noch in Ordnung.