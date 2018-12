Kinderstimmen klingen im Advent

Seit 1988 findet jedes Jahr das Ustermer Adventssingen in der reformierten Kirche statt. Auch dieses Jahr haben sich hunderte von Schülern und ihre Eltern in der Kirche versammelt, um gemeinsam Klassiker wie «O du fröhliche» oder «Leise rieselt der Schnee» zu singen.

Mit «Das isch de Schtärn» aus der berühmten «Zäller Wiehnacht» wurde das diesjährige Adventssingen am Montagabend eröffnet – begleitet von der Stadtjugendmusik Uster und Stefan Schättin an der Orgel. Die Kirche war bis auf den letzten Platz besetzt und vom ersten Ton an erfüllt mit hunderten von Stimmen.