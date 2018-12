Gemeindehaus-Vandale von Hinwil verhaftet

Vor zehn Tagen haben Vandalen im Gemeindehaus Hinwil einen Sachschaden von über hunderttausend Franken angerichtet (wir berichteten). Aufwändige Ermittlungen der Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft See / Oberland haben nun am letzten Freitagmorgen zur Verhaftung eines 23-jährigen Mannes aus dem Bezirk Hinwil geführt, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Zur Verhaftung hätten «gute alte Polizeiarbeit», aber auch aus Hinweise aus der Bevölkerung geführt, sagt Mediensprecher Marc Besson.