Freude und Unmut nach «Sängglen»-Entscheid

Die Siedlungen Sängglen und Pfaffenstein II in Pfaffhausen liegen eigentlich an einem idyllischen Fleckchen, direkt neben dem Wald. Von aussen betrachtet, sehen sie wie eine offene und begrünte Gartenstadt aus. Doch die malerische Idylle ist seit längerem getrübt. Das Sängglen-Quartier ist in zwei Lager geteilt. Einig sind sich die 52 Grundeigentümer lediglich in einem Punkt: Die beiden Siedlungen sind wichtige architekturgeschichtliche Zeitzeugen.