Dieses Jahr gibt es kein Silvesterfeuerwerk

In Pfäffikon herrscht offenbar Verwirrung: Die Bevölkerung fragt sich, ob es dieses Jahr ein Silvester-Feuerwerk am Seequai gibt. Die Antwort ist einfach: Es findet nicht statt. Dies schreibt das Organisationskomitee Silvester am Pfäffikersee in einer Mitteilung.

Seit 2007 wird der Anlass im Zwei-Jahres-Rhythmus durchgeführt. Das heisst, dass die Ausgabe 2018 ausfällt und die Pfäffiker auf den 31. Dezember 2019 warten müssen.

Die Vorbereitungen laufen

Das OK befinde sich für die kommende Ausgabe bereits in den Vorbereitungen, um in zwölf Monaten für eine stimmungsvolle Party mit Feuerwerk am Pfäffikersee bereit zu sein, heisst es in der Mitteilung. Im September 2019 werde man dann ausführlich über den Anlass informieren.