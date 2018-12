Dabu: «Die Schweiz hat ihr eigenes We are the World»

Sammeln für ein Dach über dem Kopf



Am Samstag ist die zehnte Ausgabe der Spendenaktion «Jeder Rappen zählt» gestartet. Die berühmte Glasbox, in welcher die SRF-Moderatoren Nik Hartmann, Anic Lautenschlager und Judith Wernli ihre Arbeitswoche verbringen, steht auf dem Europaplatz in Luzern. Draussen gibt es täglich Konzerte, unter anderen am Dienstag von Bligg und am Donnerstag heizen Dabu Fantastic ein.



«Jeder Rappen zählt» dauert noch bis Freitag, 21. Dezember. Gesammelt wird dieses Jahr unter dem Motto «Für ein Dach über dem Kopf». Mit den Spenden werden Projekte der Partnerhilfswerke der Glückskette unterstützt.



Das Geld wird im Ausland dafür eingesetzt, Kindern und ihren Familien ein neues Dach über dem Kopf zu geben. Aber auch Kinder in der Schweiz werden unterstützt, die in schwierigen Verhältnissen leben und darum Schutz und Geborgenheit brauchen.