Bezirksrat weist Rekurse gegen Gebührenerhöhung ab

Seit zwei Jahren zeigen die Wassergebühren in Fischenthal nur noch in eine Richtung: steil nach oben. Noch im Jahr 2016 betrug die jährliche Grundgebühr 250 Franken, vergangenes Jahr stieg sie auf 675 Franken und dieses Jahr kamen nochmals 288 Franken dazu. Total also 963 Franken – beinahe eine Vervierfachung (wir berichteten).