Von «Gschächt zu Gschächt» im Schloss Greifensee

Wer eine Hörprobe urchiger Dialekte bekommen wollte, war an der Jubiläumsveranstaltung Mundartforum im Schloss Greifensee richtig. 80 Jahre Verein Schweizerdeutsch gaben am Samstag Anlass zur Feier. Der Vorstand des Vereins machte in der Begrüssungsrede aber klar, dass man sich nicht mit der Vergangenheit befassen wolle, sondern mit der Gegenwart und der Zukunft des Vereins.