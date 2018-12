Rüti sucht seine schönsten Plätze

Eine Ausstellung, die Rüti den Rütnern näherbringt. Das möchte die Kulturkommission nächstes Jahr auf die Beine stellen. «Rütner sollen uns erzählen, zu welchen Orten in der Gemeinde sie eine ganz besondere Beziehung haben», sagt Kulturbeauftrage und Kommissionsmitglied Cornelia Schönenberger.

Und weil ein Bild mehr als tausend Worte sagt, sollen die Teilnehmer ein Foto ihres speziellen Ortes an die Kulturkommission senden. «Das kann ein Platz sein, eine Aussicht, ein Haus, ein Baum oder sogar ein Stein», sagt Schönenberger, «eben alles, was es bei uns so gibt. Alles, was die Rütner mit anderen teilen möchten.» Dieser Gedanke des miteinander Teilens sei wichtig für die Ausstellung.

Zu den Orten solls auch eine Geschichte geben

Ganz auf Worte sollen sie dabei aber nicht verzichten. Schönenberger möchte auch die Geschichte hinter dem persönlichen Lieblingsort hören: «Vielleicht hat dort jemand einen Heiratsantrag gemacht, findet Ruhe oder hat sonst etwas Aussergewöhnliches erlebt.» Ihr liebster Flecken in der Gemeinde sei etwa ihr Zuhause in Fägswil, von wo sie die Aussicht auf Wald und Wiese, auf den Bachtel auf der einen und die Schneeberge auf der anderen Seite geniesse. «Manchmal sehe ich auch Kühe oder die Fliegerkunststücke der Piloten, die über Rapperswil ihre Kreise ziehen.»

Einen genauen Termin für die Ausstellung hat die Kulturkommission noch nicht. Angedacht ist die Sommer-Herbst-Zeit nächstes Jahr. «Das hängt davon ab, was für welche und wie viele Einsendungen wir erhalten», so Schönenberger. «Wir möchten erst auf die Exponate eingehen können, bevor wir eine definitive Entscheidung treffen, wie die Ausstellung kuratiert wird.»

Interessierte können ihre Einsendungen bis zum 22. Februar 2019 an die Kulturkommission Rüti, Breitenhofstrasse 30, kulturbeauftragte@rueti.ch richten.